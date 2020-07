Waduh, Adik Atta Halilintar Jatuh Saat Ngevlog, Pelipis Mata Bengkak

Jumat, 24 Juli 2020 – 07:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu adik YouTuber Atta Halilintar, Muntaz mengalami insiden tak mengenakkan saat syuting vlog.

Hal itu diketahui melalui akun Instagram Gen Halilintar. Muntaz tampak terlihat masih syok.

Awalnya, Muntaz akan membuat vlog di tempat berkuda. Tempat itu pun baru pertama kali ia kunjungi

"Lagi ngevlog for all you start. Saat ke tempat berkuda yang baru pertama kali ke sana. Aku belum kenal tempat dan belum kenal kudanya," tulis Gen di akun instagramnya.

Dia menambahkan, tiba-tiba ada kuda yang mau menggigit Muntaz. Namun terhalang tiang palang besi.

Saking kerasnya tenaga kuda membuat tiang itu lepas dan menimpa kepala Muntaz.

"Bunyi plang jatuh kuat sekali mengejutkan semua orang, sampai bunyinya terdengar keluar stable bahkan ke tempat parkiran depan," ungkapnya.

Muntaz pun menangis keras. Tampak ada luka bengkak di pelipis mata kirinya. Dia juga menyarankan kepada siapapun harus berhati-hati di mana pun berada.