Wahai Bos Bank Panin, Simak Pernyataan Tegas Pak Firli Bahuri Ini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pihaknya profesional dalam mengusut kasus dugaan suap perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.

Filri juga tidak akan melindungi Bank Panin apabila penyidik menemukan bukti untuk menjerat sebagai tersangka korporasi.



"Semua informasi tentu akan kami pelajari dan dalami, kami juga terus bekerja dan mengembangkan penyidikan kepada para pihak. Kami mendalami keterangan dan bukti petunjuk lainnya, sehingga membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangka," kata Firli saat dikonfirmasi, Rabu (29/9).



Filri menegaskan pihaknya terus mencermati fakta-fakta yang mencuat dalam persidangan yang saat ini tengah bergulir.

Penyidik juga tak akan pandang bulu bila menemukan bukti-bukti dugaan keterlibatan korporasi pada kasus tersebut.



Hal itu disampaikannya menyoroti munculnya fakta sidang yang membeberkan dugaan keterlibatan pemegang saham Bank Panin Mu'min Ali Gunawan dan Bos PT GMP Lim Poh Ching dalam kasus suap pengurangan nilai pajak.



Firli menambahkan pihaknya menjunjung tinggi prinsip 'the sun rise and the sun set principle'. Dia memastikan pihaknya tak akan menunda keadilan.



"Kami sungguh-sungguh memahami harapan rakyat kepada KPK untuk pemberantasan korupsi karena KPK terus bekerja keras termasuk meminta keterangan para pihak dan terus melakukan kerja-kerja keras untuk tuntaskan perkara korupsi," kata Firli.



Sebelumnya, nama pemegang saham PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin (BNPN) Mu'min Ali Gunawan kembali mencuat dalam persidangan lanjutan kasus suap pajak dengan terdakwa Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.



Mu'min Ali disebut-sebut sebagai orang yang mengutus anak buahnya, Veronika Lindawati, untuk mengurus pengurangan nilai pajak Bank Panin.

Nama Mu’min Ali juga disematkan Jaksa KPK dalam surat dakwaan terhadap Angin dan Dadan. Namun, melalui kuasa hukumnya, Panin Bank membantah semua tuduhan Jaksa KPK.



Sementara itu, General Manager PT Gunung Madu Plantations Lim Poh Ching bersama dua konsultan pajak dari Foresight, juga dikatakan saksi, bertemu dengan pemeriksa pajak di kantor Direktorat P2 Ditjen Pajak untuk melobi pengurangan nilai pajak perusahaan tersebut. (tan/jpnn)



