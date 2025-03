Waka MPR Penuhi Undangan ADB, Jajaki Peluang Investasi di Bidang Teknologi Karbon Rendah

jpnn.com, SEOUL - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno memenuhi undangan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan menyangkut Carbon Capture and Storage (CCS) di Seoul, Korea Selatan pada 9-15 Maret 2025

Kegiatan tersebut diselenggarakan ADB bekerja sama dengan organisasi nirlaba Karbon Korea.

Hadir sebagai salah satu pembicara, Eddy mengangkat tema Building Synergy Between Energy Resilience and Climate Crisis Mitigation to Achieve National Economic Growth Targets through CCS.

Dalam materinya, Eddy yang juga merupakan Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini menyoroti manfaat penggunaan teknologi CCS dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, dan juga kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan membutuhkan pasokan energi yang besar. Hal ini menuntut kita untuk berpikir kreatif mencari solusi agar kebutuhan energi yang besar ini dapat terpenuhi tanpa mengurangi komitmen Indonesia menuju Net Zero Emissions di tahun 2060 nanti," ungkap Eddy.

Eddy berharap melalui terselenggaranya kegiatan ini, para pemangku kepentingan di Indonesia dapat menyadari besarnya manfaat dari penggunaan teknologi CCS, mulai dari potensi investasi yang nilainya mencapai USD 3 milliar untuk 1 project CCS, sampai terciptanya puluhan ribu lapangan pekerjaan baru.

Dalam workshop ini turut hadir pula Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Farah Herliantina, dan Staf Khusus Wakil Ketua MPR Rizki Aljupri.

Di sela-sela kunjungannya ke Seoul, Wakil Ketua Umum PAN ini juga berkesempatan untuk beraudiensi dengan Utusan Khusus Presiden Korea Selatan bidang Ekonomi Hijau dan Karbon Han Wha-jin di Kantor Perdana Menteri Korea Selatan.