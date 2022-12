Wakapolda Riau jadi Kapolda Kepri, 11 Pejabat Tinggi Berganti

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi pejabat tinggi di tubuh Polri menjelang penutupan tahun 2022.

Di Riau ada 12 pejabat terkena rotasi yang tertuang pada telegram yang beredar tertanggal 23 Desember 2022.

"Mutasi hal yang biasa dalam organisasi, sebagai tour of area and tour of duty, penyegaran serta promosi. Untuk Polda Riau ada 12 pejabat," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto pada Sabtu (24/12).

Sebanyak 12 orang pejabat yang berganti, yaitu Wakapolda Riau Brigjen Tabana Bangun. Dia mendapat promosi menjadi Kapolda Kepri.

Posisinya digantikan oleh Kombes Kasihan Rahmadi yang sebelumnya menjabat Irbidjemen Opsnal I Itwil I Itwasum Polri.

Berikutnya, Dirlantas Polda Riau Kombes Firman Darmansyah, dimutasi menjadi Dirlantas Polda Banten. Jabatan yang ditinggalkannya diisi oleh AKBP Dwi Nur Setiawan, yang sebelumnya bertugas di Korlantas Polri.

Kabidkeu Polda Riau Kombes Retno Dwiyanti, berpindah tugas sebagai Kabidkeu Polda Banten. Dia digantikan Kombes Widianto Wahyu Nugroho yang sebelumnya bertugas sebagai Kabidkeu Polda Papua.

Lalu, Kombes Ferry Irawan selalu Dirkrimsus Polda Riau, dimutasi menjadi Kabid Propam Polda Kepri. Dia digantikan Kombes Teduh Widodo, yang sebelumnya menjabat Dirkrimsus Polda Kepri.