Wamen BUMN: Kita Harus Bersinergi Wujudkan Transisi Energi

jpnn.com, BALI - Kementerian BUMN mendorong proses dekarbonisasi sebagai salah satu cara dalam melakukan transisi energi.

Dekarbonisasi merupakan proses penggantian bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, ada banyak cara yang bisa dilakukan BUMN dalam melakukan dekarbonisasi, salah satunya bersinergi dengan sejumlah pihak.

“Transisi energi tidak bisa dihindari karena Indonesia sudah menetapkan target mencapai emisi net zero pada 2060 dan pengurangan emisi 32 persen pada 2030. Bagaimana BUMN mengembangkan portofolio untuk mengurangi emisi karbon, bisa secara individu atau sinergi dengan ekosistem BUMN,” kata Pahala saat menjadi pembicara di SOE International Conference dengan tema: Energy Transition and Green Development for Sustainable Growth di Bali.

Kementerian BUMN menyelenggarakan SOE International Conference: Driving Sustainable and Inclusive Growth pada 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali.

Event ini bagian dari Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Road to G20.

SOE International Conference digelar sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung implementasi aspek Environment, Social, and Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di sektor kesehatan, inklusi keuangan, transformasi digital, dan transisi energi.

Sebelumnya, dalam mempercepat transisi energi, Menteri BUMN Erick Thohir mewajibkan karyawan perusahaan pelat merah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.