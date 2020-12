Wamenag: Mahasiswa PTKI Jangan Hanya Kejar Gelar

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengingatkan civitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk merespons tantangan dan dinamika zaman. Proses perkuliahan di PTKI harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era revolusi industri 4.0.

Menurut Wamenag, kemampuan membaca orientasi masa depan masyarakat (future need of the society) yang tepat dan detail sangatlah penting saat ini sehingga, pendidikan tidak memproduksi sesuatu yang sudah tidak lagi relevan dengan tantangan zamannya. Baik skills dan knowledge capacity yang dibutuhkan.

Dia lalu mencontohkan rencana Google membuat semacam pendidikan dan kursus online untuk mendapatkan employee yang dibutuhkan. Google learning certificates ini berbayar dan akan menyediakan skema beasiswa bagi yang terpilih.

Para peserta akan ditraining selama enam bulan secara intensif untuk memenuhi kebutuhan beberapa perusahaan. Google Learning Certificate ini merupakan tantangan relevansi keilmuan yang diajarkan di perguruan tinggi, termasuk PTKI.

“Melihat tantangan serta trends semacam ini, saya meminta PTKI jangan terjebak dalam proses pembelajaran yang mengarah kepada upaya mencapai gelar semata (certificate oriented) tanpa diimbangi dengan kompetensi, skills dan knowledge mahasiswa yang memadai,” tutur Zainut saat menyampaikan orasi ilmiah di IAIN Pekalongan, Selasa (15/12).

Dia melanjutkan, jika PTKI tidak melakukan kontrol terhadap mutu atau kualitas alumninya, maka dampaknya nanti akan kembali pada perguruan tinggi.

Penguatan kompetensi lulusan saat ini sangat penting. Selain menjawab tantangan zaman dan relevansi dengan kebutuhan ummat, salah satu instrument penilaian dalam akreditasi Institusi (lembaga) dan juga program studi adalah tracer study serta daya serap kerja (employability after graduation).

Untuk itu, kata Wamenag, sangatlah tepat bila kualitas PTKI bisa dilihat dari kualitas para alumninya (The Quality of higher education can be seen through their alumni profile and contribution). Kebijakan kampus merdeka khas PTKI, diperkitakan akan final dalam waktu dekat, dan itu bisa dijadikan guideline bagi PTKI. (esy/jpnn)