Wamenaker Afriansyah Apresiasi Hasil Regional Workshop Tenaga Kerja Asing, Ini Harapannya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengapresiasi hasil pelaksanaan Regional Workshop on Exchange Policy Information of Mechanisms and Regulations of the Foreign Workers’ Arrangement in the Asia Pacific and South East Asia di Jakarta, Senin (27/5).

Wamenaker Afriansyah berharap hasil regional workshop ini dapat menjadi wadah berjeraring (networking) para peserta dalam hal penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sehingga penggunaan TKA dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing negara maupun bagi ekonomi global.

"Pascaacara networking ini, harapan kami, kita dapat senantiasa meneruskan semangat kolaborasi dengan terjalinannya kemitraan yang telah menjadi ciri interaksi kita saat ini," ujar Wamenaker Afriansyah.

Wamenaker Afriansyah mengatakan kegiatan regional workshop dilaksanakan sebagai wadah untuk saling berbagi informasi dan praktik pelayanan terbaik negara-negara Asia Pasifik dan ASEAN terkait perizinan TKA, informasi dan data TKA, dan tantangan terkini.

Selain itu penguatan kerja sama antara negara Asia Pasifik dan ASEAN dalam rangka meningkatkan kualitas SDM praktisi penerbitan izin kerja bagi TKA.

Acara ini juga dimaksdukan sebagai media sosialisasi prosedur serta regulasi penerbitan rencana penggunaan TKA atau izin kerja di Indonesia kepada para stakeholders.

Workshop ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Duta Besar Vietnam Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Indonesia Ta Van Thong, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, TalentCorp Berhad Kementerian Sumber Malaysia.

Hadir juga sebagai narasumber, yakni perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, perwakilan Kementerian Tenaga Kerja Singapura, perwakilan Department of Labor Employment Filipina, dan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemnaker.