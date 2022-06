Warga Amerika Serikat Ini Kagum dengan Kecanggihan ATM BRI

jpnn.com, JAKARTA - Video seorang wanita warga negara Amerika Serikat, bernama Joy Elisabeth, viral lantaran mengagumi canggihnya ATM BRI, yang bisa melakukan apa saja.

Dalam video TikTok yang telah ditonton puluhan ribu orang tersebut, diberi judul 'The Amazing Power of an Indonesian Bank Account & ATM'.

Dalam video singkat tersebut, Joy kegirangan dengan apa yang bisa dilakukan di ATM, selain tarik tunai.

"There are so many things you can do at an ATM other than just withdraw cash," katanya.

Dia juga menyukai fitur pembayaran tiket pesawat di ATM.

"You can even pay for a plane ticket at the ATM," tuturnya.

Selain itu, Joy juga mengagumi kemudahan transaksi transfer antar bank, yang bisa dilakukan via ATM. Meski yang ditransfer berbeda bank.

"I absolutely love atms and mobile banking in this country," ungkapnya.(chi/jpnn)