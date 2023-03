Warga Batam Kini Dapat Menikmati Perawatan Wajah dengan Harga Terjangkau

jpnn.com, BATAM - Penampilan dan kulit sehat menunjang berbagai aspek kehidupan. Wajah proposional dan kulit sehat merupakan investasi masa depan.

Klinik kecantikan Derma Express menyadari hal tersebut dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Salah satunya dengan membuka cabang ke-12 di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 5 Maret 2023.

"Zaman sekarang, tidak hanya di Jakarta yang sadar akan pentingnya penampilan fisik dan juga kesehatan kulit. Tetapi di kota-kota lainnya termasuk Batam," kata dokter Stiven Eli, Managing Director of Derma Express dalam keterangannya, Selasa (7/3).

Menurut dia, kehadiran aesthetic clinic tersebut di Batam, karena banyak permintaan dari pengikut (followers) di beberapa media sosial.

"Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan segala lapisan masyarakat dengan harga terjangkau," tutur Stiven.

Derma Exspress membuktikan eksistensinya sebagai aesthetic clinic. Berbagai reward telah diraih, seperti Awards of Appreciation untuk nominasi Top 3 Pluryal Mesoline.

Kemudian, Marketeers OMNI BRANDS of the year 2022, Intergrated Marketing Chanel of The Year 2022, dan Superbrand Indonesia 2022 category Skincare & Beauty Clinic.