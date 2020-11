Warning dari Avast: 7 Aplikasi Merugikan di Hp Android, Buruan Hapus!

jpnn.com, JAKARTA - Avast melalui blog resminya kembali melaporkan terkait sejumlah aplikasi Android yang merugikan pengguna.

Sederet aplikasi merugikan tersebut dikenal dengan istilah fleeceware, mengutip Techrepublic.om.

Dari investigasi tim Avast, mereka menemukan bagaimana aplikasi merugikan itu bekerja.

Menurut Avast, aplikasi fleeceware meniou dengan biaya berlangganan yang tinggi.

Setidaknya, ada 7 aplikasi yang menipu pengguna HP Android dengan biaya berlangganan tinggi.

Sejumlah aplikasi tersebut menewarkan biaya berlangganan mulai dari US$ 90 per tahun sampai US$ 1.440 per tahun.

Sayangnya, biaya berlangganan yang tinggi tersebut tidak sesuai dengan layanan aplikasi yang ditawarkan.

Selain itu, banyaknya iklan yang tampil di aplikasi tersebut dinilai tak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan pengguna.