Waspada! Penyakit Jantung tak Hanya Menyasar Lansia, Pencegahan Dini Penting Dilakukan

jpnn.com, CIKARANG - Penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di dunia dan Indonesia.

Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) 2021 mencatat sekitar 17,8 juta kematian atau satu dari tiga kematian di dunia setiap tahunnya disebabkan penyakit jantung.

"Saat ini penyakit jantung tidak hanya menyerang lanjut usia," kata Siloam Hospitals Lippo Village Director dr. Jeffry Oeswadi, MARS, dalam keterangannya, Minggu (2/10).

Dia melanjutkan pola hidup yang tidak sehat menjadi salah satu peyebab utama seseorang mengidap penyakit jantung di usia dini.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan langkah antisipasi sejak dini agar tidak terserang penyakit itu.

"Karenanya, kami berupaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui edukasi agar pencegahan dan penanganan dini dapat dilakukan lebih baik," katanya.

Hal itu ditempuh Siloam Hospitals Lippo Village dengan menggelar serangkaian kegiatan edukasi kesehatan bersama tim Heart Centre di Hari Jantung Sedunia, yang diperingati setiap 29 September.

Kegiatan bertema 'Use Heart for Every Heart' itu dimulai awal September dan puncaknya 1 Oktober 2022 di Maxxbox Lippo Village, Karawaci, melalui edukasi bersama tim Heart Centre dan dokter spesialis gizi.