WeTV Suguhkan Beragam Variety Show Gratis

jpnn.com, JAKARTA - WeTV dan juga Iflix Indonesia menyuguhkan berbagai variety show menarik untuk masyarakat Indonesia.

Di antaranya ialah WeTV Original Ustad Milenial, Kisah Untuk Geri, Imperfect The Series, dan My Lecturer My Husband.

Pencinta serial Tiongkok juga bisa menyaksikan Halo Tuan Gu (Hello Mr. Gu), Pemandangan Cinta (Love Scenery), dan Kau Kebahagiaan Terbesarku (Sunshine of My Life).

Country Manager WeTV dan Iflix Indonesia Lesley Simpson, mengatakan, pihaknya berkomitmen selalu menghadirkan berbagai hiburan untuk menemani masyarakat.

“Banyak serial dan variety show yang bisa dinikmati penonton guna melepas penat atau menikmati hiburan dalam suasana PPKM,” ujar Lesley Simpson beberapa waktu lallu.

WeTV juga memanggungkan INTO1, grup yang beranggotakan sebelas anggota trainee CHUANG 2021 dari berbagai negara.

Setelah menjalani debut, INTO1 langsung mendapatkan banyak penggemar internasional.

INTO1 juga mengeluarkan acara variety show pertama mereka, yaitu Unknown Weekly INTO1 yang tayang setiap Senin pukul 11:00 WIB.