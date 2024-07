Wimbledon 2024: Setelah 4 Jam, Cowok Nomor 1 Dunia Tumbang

jpnn.com - WIMBLEDON – Jannik Sinner gagal menembus semifinal Wimbledon 2024.

Cowok Italia berusia 22 tahun berperingkat satu dunia itu kalah secara dramatis dari tunggal putra Rusia ranking lima dunia, Daniil Medvedev, pada perempat final di Centre Court, AELTC, Wimbledon, Selasa (9/7) malam WIB.

Duel Sinner vs Medvedev berdurasi empat jam dan berlangsung dalam lima set itu berkesudahan 7(9)-6(7), 4-6, 6(4)-7(7), 6-2, 3-6.

Dua kali tie break, yakni pada set pertama dan ketiga cukup menggambarkan betapa sengit dan melelahkannya pertandingan di lapangan utama The All England Lawn Tennis and Croquet Club itu.

Setelah tiga set, Sinner memanggil pelatih. Juara Grand Slam Australian Open 2024 itu mengeluh terkait pernapasan. Denyut nadinya diukur.

“Pagi hari saya merasa tidak enak badan. Fisioterapis mengatakan saya tidak terlihat bugar untuk bermain. Saya cukup pusing," ujar Sinner.

"Namun, Anda tidak ingin pensiun atau mundur saat memainkan perempat final Grand Slam," imbuhnya.

Sinner kandas, tak bisa mengulangi pencapaian terbaiknya di Wimbledon, yakni semifinalis 2023.