Wisata Halal, Sandiaga Uno Berkuda dan Memanah di The Hub

jpnn.com, CIBUBUR - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap The Hub Equestrian, Archery and Coffee di Cibubur, Jawa Barat menjadi salah satu alternatif destinasi wisata halal di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Sandi juga menyebut The Hub salah satu pilihan lapangan kerja di masa pandemi COVID-19.

"Kami sangat mengapresiasi dibukanya The Hub: Equstrian, Archery and Coffee. Harapannya ini mampu menjadi salah satu alternatif destinasi wisata halal di Jakarta dan sekitarnya serta mampu membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya," kata Sandiaga Uno.

Dengan mengusung destinasi wisata halal, The Hub dinilai telah memenuhi tiga jenis seperangkat layanan tambahan (extended services) sesuai kebutuhan wisatawan muslim.

Pertama, membutuhkan restoran halal dan fasilitas untuk mendirikan salat. Kedua ialah memiliki toilet yang ramah bagi muslim dan muslimah, dan terakhir mempunyai fasilitas rekreasi segmen keluarga atau muslim friendly (konsep pemenuhan kebutuhan dasar minimal terhadap wisatawan muslim.

"Beberapa waktu lalu ada fenomena di Aceh terkait wisata halal yang dilihat hingga jutaan viewer (penonton). Ini menjadi kesempatan untuk menjelaskan konsep wisata halal sebenarnya, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua memaparkan what is the true wisata halal,” tutur Sandi.

Dalam kunjungannya ke The Hub, Sandi juga menjajal beberapa atraksi yang ditawarkan seperti berkuda hingga memanah.

Atraksi ini disebut menjadi andalan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat tersebut.