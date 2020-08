Wisuda Purna Bakti, Letda Laut Musdin Mendapatkan Gelar Kehormatan

jpnn.com, KENDARI - Komandan Lanal Kendari Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia memimpin Upacara Wisuda Purna Bakti dan Acara Tradisi Pelepasan bagi salah satu Perwira Lanal Kendari yang memasuki masa pensiun pada Selasa (4/8/2020).

Letda Laut (T) Musdin, Perwira yang sebelumnya menjabat sebagai Pgs Kasatfaslan Lanal Kendari ini telah memasuki masa pensiun dalam usia 53 tahun.

Atas jasa-jasanya kepada TNI AL yang bersangkutan berhak mendapatkan gelar kehormatan sebagai Perwira menjelang masa pensiun.

Adapun tanda jasa yang diperoleh antara lain Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun, Tanda Jasa Bintang Jalasena Nararya dan Satya Lencana Dharma Samudera.

Menurut Andike-sapaan karib Danlanal Kendari kegiatan ini untuk memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letda Laut (T) Musdin di masa akhir tugasnya atas jasa-jasanya kepada Lanal Kendari, TNI AL maupun bangsa dan negara.

Kegiatan ini juga untuk melepas sang wisudawan untuk kembali menjadi masyarakat sipil setelah mengakhiri masa dinasnya.

“Selamat menikmati masa pensiun Letda Laut (T) Musdin, semoga sehat selalu dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Old Soldier Never Die They Just Fade Away,“ pungkas Andike.(fri/jpnn)