World Walking Day 2023 Dibanjiri Puluhan Ribu Warga Kota Tangerang

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) berkolaborasi dengan Pemkot Tangerang menggelar acara gerak jalan bersama secara serentak di seluruh Kota di Indonesia.

Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati World Walking Day 2023. Di mana Kota Tangerang menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang dilaksanakan di Tugu Adipura, Sabtu (7/10/2023).

Puluhan ribu masyarakat turut hadir mengikuti gerak jalan dengan tema Walk with Style for Your Lifestyle. Mereka begitu antusias mengenakan beragam gaya fashion 70-an, cosplay, olahraga hingga pakaian tradisional.

Gerak jalan dibuka langsung oleh Ketua KORMI Nasional Haryono Isman dan Ketua APEKSI Bima Arya bersama dengan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah, Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin, jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), DPRD Kota Tangerang, dan unsur Forkopimda.

Ini merupakan kegiatan World Walking Day yang kedua di Indonesia, setelah tahun lalu digelar di Kota Bogor.

Namun, kegiatan ini berlangsung meriah karena antusias masyarakat dari berbagai lapisan hingga komunitas turut serta mengikuti gerak jalan ini.

"Ini sangat bagus, tujuannya juga agar masyarakat mau membiasakan diri untuk berjalan kaki," ujar Bima Arya.

Sementara itu, Haryono Isman mengungkapkan Kota Tangerang dipilih menjadi tuan rumah karena keberhasilan Wali Kota Tangerang dalam merangkul berbagai pihak.