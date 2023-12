Wow, Rumah Mewah di Film Home Alone 2 Dijual Rp 103 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Rumah mewah yang menjadi lokasi syuting film Home Alone 2: Lost in New York dijual seharga USD 6,7 juta atau setara Rp103 miliar.

Townhouse ini awalnya terdaftar seharga USD 7,65 juta ketika memasuki pasar pada Maret. Namun, harganya telah turun menjadi USD 6,7 juta pada Juni 2023.

Dikutip laman Deadline, townhouse itu berlokasi di Upper West Side mewah di Manhattan di 51 West 95th Street, antara Central Park West dan Columbus Avenue, New York, Amerika Serikat.

Rumah mewah dengan empat kamar tidur dan empat setengah kamar mandi adalah tempat Kevin mengakali 'Sticky Bandit' dalam film liburan klasik.

Agen properti dari Townhouse Experts, Dexter Guerrieri dan Nicole Kats mengatakan, pemilik townhouse masih menerima surat dari anak-anak dengan menggunakan alamat itu.

"Selain itu, beberapa hari yang lalu sepasang suami istri asal Jerman berdiri di luar, mengambil foto,” kata Guerrieri dan Kats.

Rumah itu memiliki cetakan dekoratif, langit-langit tinggi, lantai kayu kenari, dan dua set jendela ceruk.

Selain itu, menawarkan ruang tamu dan ruang makan formal dengan pintu kaca yang terbuka ke taman dengan pepohonan dewasa, dek kayu, dan teras batu biru, menurut daftar.