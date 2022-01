Wow, Tiket MotoGP Mandalika Sudah Terjual Sebegini dalam Sepekan

jpnn.com, LOMBOK - Tiket penjualan MotoGP Mandalika sudah bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia.

Sejauh ini tiket tersebut sudah terjual sebanyak lebih sebanyak 4.529 tiket dalam sepekan.

Hal itu diungkapkan oleh President Director Mandalika Grand Prix Association Cahyadi Wanda berdasarkan data penjualan tiket menonton MotoGP.

"Tiket yang terjual itu terdiri dari dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan tiket harian, tujuh ratus tujuh puluh tiga tiket weekend pass, dan seribu delapan belastiket tigas days pass," kata Cahyadi Wanda dalam pernyataan pers, Selasa (11/1).

Dia menjelaskan tiket yang terjual itu merupakan akumulasi dari penjualan tiket Premium Grandstand dan VIP Hospitality Suites (Premiere Class dan Deluxe Class).

"Tiket VIP Hospitality Suites Premiere Class sendiri, yang tersedia sebanyak sembilan ratus tiket. Habis terjual pada hari pertama penjualan (6 Januari 2022)," ungkap dia.

Masyarakat bisa membeli tiket di partner resmi yang ditunjuk, baik luring maupun daring.

Untuk daring bisa melalui official partner, antara lain My Pertamina Apps, InJourney, Xplorin yang didukung oleh Bank NTB Syariah, Livin’ by Mandiri, Tiketapasaja.com, Tiket.com, dan DyandraTiket.com sejak 6 Januari 2022.