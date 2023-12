Wulan Guritno Beberkan Kesulitannya Membintangi Film Trinil

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Wulan Guritno membintangi film horor berjudul Trinil: Kembalikan Tubuhku.

Dalam film garapan Hanung Bramantyo itu, dia memerankan tokoh Rahayu, yang berakhir menjadi hantu gentayangan.

Wulan Guritno lantas menceritakan awal dirinya ditawarkan untuk memerankan karakter tersebut.

"It's a challenge for me, hidup sampai mati sampai gentayangan," ujar Wulan Guritno di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).

Aktris 42 tahun pun mengungkapkan kesulitannya memerankan hantu gentayangan. Pasalnya, dia tak tahu bagaimana rasanya menjadi hantu.

"Kesulitannya itu, kan, belum pernah mati, kalau banyak peran sebagai manusia, rasa-rasa itu ada di diri kita yang bisa dibangunkan, dari sorotan mata berbeda," tutur Wulan Guritno.

Tak hanya itu, menurutnya, Hanung Bramantyo juga sangat detail dalam memberi arahan.

Oleh karena itu, ibunda Shalom Razade tersebut merasa kesulitan memerankan sosok hantu gentayangan.