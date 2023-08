Wuling Air ev Jadi Rebutan di International Animal Photo and Video Competition 2023

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors berpartisipasi di International Animal Photo and Video Competition (IAPVC) 2023, dengan memberikan 1 unit Wuling Air ev sebagai hadiah utama.

Kompetisi bertemakan ‘Story of the Wild, Capture Through Your Lens’ berlangsung sampai dengan 16 September 2023, di Taman Safari Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada Taman Safari Indonesia dan kami bangga dapat mengambil bagian dalam IAPVC 2023. Kendaraan listrik dengan beragam kemudahan ini mencerminkan komitmen kami untuk mengedepankan inovasi ramah lingkungan serta bentuk perhatian kami terhadap konservasi satwa,” ujat PR Manager Wuling Motors, Brian Gomgom dalam keterangannya, Sabtu (26/8).

Nantinya, kendaraan listrik tipe tertinggi dari Wuling Air ev itu mengusung konsep dual-tone color scheme dengan memadukan warna Starry Black di bagian atas dan Pristine White di bagian bawah.

Sebagai hadiah khusus, Air ev yang diberikan menggunakan Livery khusus bertemakan ‘Story of the Wild, Capture Through Your Lens’ dengan beragam gambar satwa, serta logo Taman Safari Indonesia.

Vice President Media, Digital, and Event Taman Safari Indonesia, Alexander Zulkarnain menyatakan pihaknya sangat merespons baik langkah Wuling dalam mengikuti kegiatan tahunan dari Taman Safari Indonesia.

“Kami mengapresiasi keterlibatan Wuling dalam ajang IAPVC 2023. Melalui langkah ini, bersama sama kita menggandeng inovasi ramah lingkungan dalam kegiatan tahunan berskala internasional. Mari kita melangkah ke arah masa depan yang lebih hijau, di mana harmoni antara manusia, hewan, dan alam menjadi prioritas utama,” ungkap Alexander.

Pada ajang IAPVC 2023, akan terdapat empat kategori yang bisa diikuti seperti Photo Story, Endangered Animal, General Wildlife, dan Social Media Contest.