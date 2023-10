Wuling Air ev Kembali Dipercayai Mengemban Tugas Penting Negara

jpnn.com, JAKARTA - Mobil listrik berbodi ringkas besutan Wuling Motors, Air ev, kembali dipercayai menjadi Official Car Partner dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023.

Acara bertemakan “Fostering Collaboration, Enabling Innovation, For Our Ocean and Our Future” itu diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober di Bali.

Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani mengatakan bahwa kepercayaan pemerintah terhadap kinerja Wuling Air ev sebagai kendaraan official ini menjadi momentum yang sejalan dengan komitmen Wuling dalam menghadirkan solusi inovatif untuk menjawab tantangan lingkungan yang ada saat ini.

“Partisipasi Air ev menjadi perwujudan nyata Wuling untuk berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih hijau di masa mendatang."

"Kami harap para delegasi dapat merasakan manfaat dan pengalaman berkendara bersama mobil listrik Wuling selama konferensi berlangsung,” kata Dian Asmahani dalam keterangannya, Selasa.

Pada event tingkat dunia itu, Wuling menurunkan 100 unit Air ev tipe tertinggi, yakni Long Range yang siap bertugas sebagai kendaraan resmi para delegasi yang berasal dari 30 negara pulau dan kepulauan.

Berbeda pada gelaran yang sebelumnya, kali ini Air ev menggunakan livery khusus yang menghiasi seluruh bodi.

Terdapat logo resmi 1st High Level Meeting AIS Forum 2023 serta tulisan ‘Shaping Clean Tomorrow’ yang menjadi semangat Wuling untuk menghadirkan solusi mobilitas demi masa depan yang semakin bersih.