Wuling Berkolaborasi dengan Forwot Sukseskan Program Ramadhan Care 2021

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors berkolaborasi dengan Forum Wartawan Otomotif Indonesia (FORWOT) mendistribusikan 100 paket sembako ke Yayasan SMA 50 Jakarta dan Majelis Taklim Saung Bambu Depok, Kamis.

Dalam kegiatan yang bertajuk Ramadhan Care 2021, Wuling melakukan penyerahan secara simbolis kepada FORWOT di Jakarta Timur.

“Pada kesempatan ini kami menggandeng FORWOT untuk mewujudkan kegiatan Ramadhan Care 2021. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini untuk berbagi kepada sesama di bulan yang penuh berkah. Kami berharap Yayasan SMA 50 Jakarta dan Majelis Taklim Saung Bambu Depok dapat menerima manfaat dari donasi yang diberikan sehingga meringankan beban di masa pandemi,” ujar Media Relations Wuling Motors Brian Gomgom dalam keterangan resmi, Kamis (6/5).

Dalam penyerahan donasi tersebut, Wuling turut didukung oleh dua lini produk andalannya, yakni New Confero S dan Almaz RS.

Sebagai produk MPV terbaru yang mengusung incredible space for new excitement, New Confero S memiliki kabin lapang hingga baris ketiga yang mampu mengakomodasi kenyamanan penumpang dan membawa barang sekaligus.

Selain itu, ada juga Almaz RS, SUV flagship Wuling yang merupakan mobil digital cerdas ikut serta dalam membantu pendistribusian donasi pada kegiatan Ramadhan Care 2021.

Indra Prabowo selaku Ketua Forum Wartawan Otomotif Indonesia pun menyampaikan sambutan hangat terhadap kegiatan donasi yang dilakukan bersama Wuling ini.

“Terima kasih atas inisiatif Wuling untuk melaksanakan Ramadhan Care 2021 bersama FORWOT. Ramadan tahun ini pun bertepatan dengan HUT ke-18 FORWOT dan di setiap perayaannya kami selalu menggelar kegiatan berbagi kepada masyarakat sebagai tanda syukur kami," kata dia.