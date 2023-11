Wuling Gelar Promo Akhir Tahun 2023, Banyak Nih!

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors menggelar program promo Year End Sale dengan ragam penawaran dan hadiah menarik. Berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.

Mulai dari penawaran Wuling EMAS berupa special gift emas 1 gram, dan promo charging pile untuk setiap pembelian Air ev Long Range.

Kemudian program trade in lini produk New Almaz RS, untuk pengguna seri Almaz, sampai gratis biaya servis berkala hingga 4 tahun atau 50.000 km untuk New Almaz RS, Alvez, Cortez CT, dan seri Almaz.

Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motor Ricky Christian mengatakan promo merupakan wujud komitmen Wuling untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.

Selama program berlangsung, seluruh konsumen yang melakukan transaksi pembelian Air ev, seri Almaz, dan Alvez, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa logam mulia seberat 1 gram.

Wuling juga menghadirkan promo charging pile bagi setiap pembelian Air ev Long Range selama November 2023.

Konsumen dapat memiliki charging pile OCPP, hanya dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.000.000 atau bisa memilih charging pile non-OCPP secara gratis.

Lalu, Wuling turut menawarkan promo tambahan, Air ev dapat dimiliki dengan uang muka mulai dari Rp 26 jutaan atau cicilan yang terjangkau mulai dari Rp 4 jutaan per bulan.