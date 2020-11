Yamaha Rilis Aerox 155 Connected, Ini Kebaruannya, Cek juga Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) baru saja meluncurkan varian baru Aerox 155 dengan pengunaan teknologi kekinian.

Dinamai Aerox 155 Connected, Maxi series ini membawa peningkatan di sisi desain, fitur, hingga performa berkendara.

"Dengan semangat full gasspoll kami yang kuat, Yamaha terus menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari," kata President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Minoru Morimoto, Selasa.

"Lebih dari itu, Yamaha ingin menciptakan sesuatu yang baru, seperti Maxi Series kami untuk kesenangan dalam berkendara."

Aerox 155 Connected mengusung Total New Engine Blue Core 155cc berpendingin cairan, dilengkapi teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata di setiap putaran mesin.

Mesin baru diklaim menghasilkan tenaga maksimum 11,3 kW pada 8.000rpm serta torsi maksimum sebesar 13,9 Nm pada 6.500rpm.

Mesin All New Aerox 155 Connected juga dilengkapi dengan Smart Motor Generator (SMG) sehingga starter motor menjadi halus, serta Stop and Start System (SSS) yang berfungsi mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu.

Soal desain, Aerox 155 Connected memiliki DNA Super Sport yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya konsep full faring yang aerodinamis.