Yamaha Spill Tipis-Tipis Konsep Motor Terbarunya, Siap Terabas Gaya Hidupmu

jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan Yamaha segera memperkenalkan motor terbaru mereka dalam waktu dekat. Hal itu terlihat dari video yang diunggah Yamaha Indonesia lewat akun resminya @yamahaindonesia di Instagram.

Unggahan bertema We Are Alpha tersebut menampilkan video bernuansa futuristik, diiringi soundtrack bergenre RnB.

Pada laman resmi @yamahaindonesia tersebut, netizen heboh membahas salah satu reels yang telah dibanjiri hampir ribuan komentar.

“WE ARE ALPHA” salah satu kutipan dari video tersebut.

Belum selesai dalam teka - teki postingan yang bertajuk WE ARE ALPHA, laman Instagram Yamaha Indonesia merilis lagi teaser video dengan judul “The Alpha Ground” bertuliskan di Telepon Selular yang tengah digenggam.

Teaser tersebut diakhiri dengan kutipan yang lagi-lagi membakar semangat para pecinta otomotif, “BRACE Your SELF For What’s Inside” #ALPHAGANG.

Apakah Yamaha akan merilis seri Yamaha Alfa dengan akselerasi teknologi terkini untuk generasi muda sekarang?

“Bukan aerox deh kayaknya” tulis akun @santoso828