YouTube Playable Menyediakan Lebih dari 75 Gim Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Youtube mengumumkan koleksi gim ringan dan gratis yang dinamai "Playable" akan segera dirilis kepada semua pengguna.

Sebelumnya, gim tersebut telah tersedia untuk diuji oleh pengguna terpilih sebelum hadir untuk pelanggan YouTube Premium pada November lalu.

Lantaran tidak dimonetisasi sebagai unduhan berbayar atau melalui pembelian dalam aplikasi, Playable YouTube tidak secara langsung menantang model toko aplikasi atau melanggar aturan Apple.

Namun, Playable YouTube bersaing dengan gim gratis di App Store, yang sering diunduh oleh gamer biasa dan menghasilkan pendapatan melalui iklan.

Gim gratis di YouTube, secara teori, dapat menjadi tempat lain untuk menayangkan iklan di kemudian hari.

Namun, untuk saat ini, Google belum mengisyaratkan niatnya untuk memonetisasi "Playable".

Paling tidak permainan tersebut dapat memberikan hiburan bagi pengguna YouTube, di sela-sela sesi penjelajahan dan menonton serta membantu mereka tetap terlibat dengan aplikasi YouTube.

Jajaran Playable mencakup beberapa judul yang lebih populer seperti Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask, dan Trivia Crack.