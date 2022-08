YouTube Uji Coba Fitur Untuk Pengguna Premium, Ini Fungsinya

jpnn.com - YouTube menguji coba fitur "Pinch to Zoom" untuk para pengguna premium.

Fitur itu memungkinkan pengguna memperbesar video yang ada di layarnya, bahkan ketika tampilan landscape diaplikasikan.

Fitur uji coba itu nampaknya baru tersedia untuk pengguna premium dan belum bisa diakses layanan biasa.

Fitur tersebut berbeda dari penggunaan mode "landscape" karena selain memenuhi layar, pengguna bisa memperbesar gambar video dengan dua jarinya.

Setelah diperbesar, pengguna bisa menggerakkan videonya dengan lebih dekat dan akan optimal dalam tampilan mode "portrait".

Perlu dicatat fitur eksperimental itu baru tersedia untuk pengguna YouTube premium di Andorid dan belum tersedia di iOS.

Jika anda ingin mencoba fitur "Pinch to Zoom", Anda bisa mengakses YouTube premium dan mencarinya ke profil Anda.

Lalu pilih fitur "Your Premium benefits", setelah itu anda bisa menemukan opsi "Try new features" dan dari situ anda bisa menemukan "Pinch to Zoom".