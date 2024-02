Yuk ke Thailand, Rasakan Sensasi Festival Mega Musik Seru Tak Terlupakan

jpnn.com, JAKARTA - Berlibur ke Thailand menjadi salah satu pilihan destinasi yang dipilih oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu acara yang ditunggu-tunggu adalah Siam Songkran Music Festival 2024 yang berlangsung dari padad 12-15 April di RCA Central Park, Bangkok, Thailand.

Chief of Officer dan Founder One Asia Ventures Co., Ltd. Rachat Thanyawut mengatakan acara itu berlangsung dengan irama yang mendebarkan, pertunjukan menawan, dan kenangan tak terlupakan di bawah langit Thailand.

Rachat menjelaskan diluncurkan pada 2019, Siam Songkran Music Festival adalah yang pertama dari jenisnya.

Acara musik itu bertujuan untuk menarik wisatawan dari seluruh dunia dengan menampilkan yang terbaik dari Thailand di samping pertunjukan EDM yang menggemparkan.

“Acara perdananya pada 2019 dan edisi 2023 mendapat sambutan hangat di seluruh Asia Tenggara, memperkuat potensi festival ini sebagai pengalaman budaya dan musik yang wajib dihadiri,” jelas Rachat di Jakarta, Jumat (9/2).

Rachat mengatakan acara itu diselenggarkan oleh One Asia Ventures Co., Ltd., dengan kekuatan terkemuka dalam festival musik dan konser.

“One Asia Ventures telah berpengalaman lebih dari sembilan tahun di Asia Tenggara,” ucap Rachat.