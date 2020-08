10 Pembalap Langsung ke Kualifikasi Utama MotoGP Styria, Tak Ada Nama Rossi

jpnn.com, SPIELBERG - Pembalap muda asal Spanyol Joan Mir, membuat kejutan pada latihan bebas ketiga MotoGP Styria di Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (22/8) sore WIB.

Rider berusia 22 tahun yang menunggangi motor milik Suzuki Ecstar itu tampil gila, stabil, menorehkan waktu paling tajam.

Mir mencatat waktu satu menit 23,456 detik.

Mir yang makin diperhitungkan sejak naik podium (kedua) di MotoGP Austria pekan lalu tersebut, berjarak 0,151 detik dengan Fabio Quartararo yang harus puas di posisi kedua.

Fresh from his maiden #MotoGP podium, @JoanMirOfficial tops FP3! ????



Incredibly close once again with half a second covering the top 15! ????#AustrianGP ???? pic.twitter.com/0eSNhoDWEA — MotoGP™???? (@MotoGP) August 22, 2020