12 Jenis Kompetisi di Ajang Glarisa Cup 2022, Buruan Mendaftar ya

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengizinkan kembali pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) seiring kasus positif Covid-19 yang mulai menunjukkan tren penurunan.

Pelaksanaan PTM diharapkan menumbuhkan semangat para siswa yang sempat kehilangan motivasi belajar selama pembelajaran secara daring.

Dalam rangka menggelorakan semangat para siswa, SMA Kharisma Bangsa menggelar kompetisi tahunan Glarisa (Glorious Age of Kharisma Bangsa) yang bisa diikuti oleh siswa-siswi di seluruh Indonesia.

Glarisa Cup 2022 mengusung tema A Million Dreams dengan slogan Eyes on the polaris, feet on the ground.

Alyssa Azizah, siswa SMA Kharisma Bangsa yang tergabung dalam Panitia Pelaksana Glarisa 2022, menjelaskan tema A Million Dreams memiliki arti penggapaian terhadap mimpi-mimpi yang banyak dan tinggi di langit sana.

“Slogan Eyes on the polaris, feet on the ground memiliki arti di mana pun kalian berpijak kita harus terus berusaha untuk menggapai mimpi yang kita inginkan. Terlepas dari apakah kita memiliki kekurangan, kita harus tetap berusaha agar bisa meraih mimpi-mimpi kita yang tinggi,” kata Allysa dalam keterangan tertulisnya, sabtu (12/3).

Glarisa Cup juga menjadi ajang untuk mempresentasikan kemampuan siswa-siswi dan mencari tahu seberapa jauh kemampuan siswa-siswi.

Glarisa Cup juga bisa menjadi tempat untuk para peserta untuk bisa menambah relasi dengan teman-teman sehobi.