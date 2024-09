150 Ribu Kendaraan ke Puncak Bogor di Libur Maulid Nabi

jpnn.com, BOGOR - Sempat ditutup lebih dari delapan jam sejak Senin pukul 06.30 WIB, jalan menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, kembali dibuka.

Polisi telah melakukan penormalan kedua arah setelah merekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah menuju Jakarta sejak pagi.

"Lalu lintas di jalur Puncak sudah landai. Sekarang kami melaksanakan penormalan mulai dari batas antara Cianjur dan Bogor," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama.

Jika dibanding dengan pada hari Minggu (15/9), kata dia, jumlah kendaraan mencapai 150 ribu. Kali ini volume kendaraan di jalur Puncak telah menurun.

"Alhamdulillah tadi dari yang semula ekornya sampai dengan Cipanas sudah terserap karena dari pagi sampai saat ini kami laksanakan one way," ujarnya.

Seusai mengurai kendaraan yang berada di jalur wisata Puncak dengan rekayasa one way arah Jakarta, polisi tidak akan lagi rekayasa one way arah Puncak, tetapi normal kedua arah.

Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyebutkan jumlah kendaraan di jalur wisata Puncak mencapai 150.000 kendaraan dalam sehari saat libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad.

"Jumlah kendaraan itu sampai 150.000, baik itu pemotor maupun pemobil," ungkap Rio di Ciawi, Senin.