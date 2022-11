16 Besar Piala Dunia 2022: Argentina Wajib Waspada, Prancis vs Polandia

jpnn.com, DOHA - Penyisihan Grup A Piala Dunia 2022 tuntas digelar hari ini, Kamis (1/12/2022) dini hari WIB.

Argentina dan Polandia mewakili Grup C di babak 16 besar.

Pada matchday terakhir fase grup, Argentina menghajar Polandia 2-0.

Dua gol kemenangan Tim Tango -julukan Timnas Argentina- dibukukan oleh Alexis Mac Allister (46') dan Julian Alvarez (67').

Para pemain Australia melakukan selebrasi seusai memastikan lolos 16 besar Piala Dunia 2022. Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed

Hasil itu menempatkan Lionel Messi cum suis duduk di posisi pertama Grup C dengan enam poin.

Di sisi lain, meski kalah, Polandia tetap berhak menemani Argentina ke 16 besar Piala Dunia Qatar 2022.

Robert Lewandowksi dan kolega melaju ke fase knock out dengan status runner up Grup C.