2 Jenis Tes Kesehatan Calon Bintara Polri, Jangan Fokus Foto Peserta Itu ya

jpnn.com, MANADO - Para peserta seleksi calon siswa (Casis) Bintara Polri mengikuti tes kesamaptaan jasmani di lapangan KONI Sario, Manado, Sulawesi Utara.

Pelaksanaan tes kesehatan jasmani tersebut dilaksanakan panitia daerah seleksi penerimaan terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2022 Polda Sulut.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast menyebutkan tes tersebut diikuti oleh 796 Casis Bintara Polisi Tugas Umum (PTU), 45 Casis Bintara Brimob, dan 202 Casis Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus).

"Tes kesehatan jasmani berlangsung di lapangan KONI Sario, Manado, sejak tanggal 24 dan 25 Mei, kemudian dilanjutkan 27 hingga 31 Mei mendatang. Untuk tes pada Jumat (27/5) diikuti 140 Casis Bintara PTU," kata Kombes Jules Abraham Abast.

Adapun jenis tes kesehatan calon Bintara Polri terdiri kesehatan jasmani A dan B.

Tes kesehatan jasmani A yakni lari 12 menit mengelilingi lapangan.

Tes kesehatan jasmani B terdiri dari, pull up (pria) dan chinning up (wanita), sit up, push up dan shuttle run atau lari membentuk angka 8.

"Kemudian dilanjutkan dengan tes renang dan antropometrik atau pemeriksaan penampilan serta postur tubuh. Hasil Tes Kesjas, renang, dan antropometrik adalah, 136 Casis dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan 4 lainnya tidak memenuhi syarat," terangnya.