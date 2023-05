2 Tokoh Nasional dapat Penghargaan, Dubes Heri Akhmadi: Bukti Kepercayaan dari Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi memberikan ucapan selamat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dr. Arifin Tasrif dan eks Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto.

Kedua tokoh nasional itu diketahui menerima Penghargaan Bintang Tanda Jasa the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star dari Pemerintah Jepang di Istana Kaisar, pada Selasa (9/5).

Dubes Heri mengaku turut bangga dengan perhargaan yang diterima dua tokoh.

Baca Juga: Mesin Cuci Panasonic Raih Penghargaan Good Design Award 2022 di Jepang

Untuk diketahui, Jepang banyak memberikan penghargaan bagi WNI yang berkontribusi dalam hubungan Indonesia - Jepang.

Menurut Heri, selama menjadi Dubes Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif membuat banyak capaian kerja sama, khususnya di bidang energi. Adapun

Kuntoro berkontribusi untuk kerja sama bidang kebencanaan.

"Penghargaan ini sekaligus merupakan bukti kepercayaan tinggi Jepang kepada Indonesia dalam kerja sama erat kedua negara. Keluarga besar KBRI Tokyo bangga atas penghargaan ini," ujar Heri dalam keterangannya di Jakarta, Kakis (11/5).

Arifin Tasrif yang juga eks Duta Besar RI untuk Jepang pada Juni 2017 hingga Desember 2019 ini menerima penghargaan tersebut karena dinilai telah berkontribusi aktif dalam peningkatan persahabatan Indonesia-Jepang.