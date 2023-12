2024, UT Buka Prodi Magister Hukum, 7 PTN Top dan 2 Kampus Asing Dilibatkan 

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) akan membuka program studi Magister Hukum (MH) pada 2024.

Prodi ini didesain seapik mungkin dengan sistem bilingual sehingga tidak hanya menjangkau calon mahasiswa dalam negeri, tetapi juga internasional.

Dr. Sri Wahyu Krida Sakti, S.H , M.Si. team leader pengembang Magister Hukum UT mengungkapkan saat ini pihaknya sedang berkerja keras untuk pembukaan Prodi Magister Hukum pada 2024.

Selain itu, Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) UT kini berupaya keras mewujudkan ketercapaian akreditasi internasional (FIBAA).

Sebelumnya Prodi S1 Ilmu Hukum telah mencapai prestasi akademik dengan telah terakreditasi A oleh BAN-PT.

"Hal ini sesuai Visi-Misi-Sasaran UT 2035 (reputasi global) dibutuhkan arah langkah konkret dalam pengembangan kapasitas Prodi S1 Ilmu Hukum dan Magister Hukum UT," kata Wahyu di sela-sela kegiatan General-Lecture: Comparative- Law dan Seminar: The Adoption of PBL into Distance Legal Teaching & Learning Platform, Rabu (6/12).

Wahyu menjelaskan tujuan kegiatan General-Lecture ini adalah dalam upaya internasionalisasi Prodi S1 Ilmu Hukum dan MH UT untuk meningkatkan kualitas layanan akademik Prodi serta meningkatkan capaian IKU UT.

"Prodi S1 Ilmu Hukum UT dan Tim Pengembang Prodi MH sedang terus merintis kolaborasi akademik antarkelembagan perguruan tinggi (PT) nasional maupun internasional," ucapnya.