3 Berita Artis Terheboh: Kimberly Ryder Alami Masa Tersulit, Thariq Gelar Pengajian

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder mengatakan bahwa saat ini adalah masa tersulit dalam hidupnya.

Pengakuan Kimberly, menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang Sabtu (20/7).

Sementara itu, Anji Manji dan Wina Natalia telah resmi bercerai setelah 12 tahun hidup bersama.

Kemudian, Thariq Halilintar melakukan ini sehari sebelum acara menjelang pernikahan yang digelar besok.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Kimberly Ryder Alami Masa Tersulit

Dia menyadari bahwa saat ini sedang menjadi sorotan publik atas sejumlah masalah dengan Edward Akbar.

"Memang ini, it's a difficult time for me (ini masa yang sulit bagiku)," kata Kimberly Ryder, ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

