3 Berita Artis Terheboh: Rezky Dituntut Nafkahi Anak Rp 7,5 Miliar, Aldi Taher Bikin Lagu

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian, Aldi Taher menciptakan lagu untuk bintang Argentina, Lionel Messi.

Lagu baru Aldi Taher, menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang Kamis (15/6).

Sementara itu, Emir Mahira ternyata sempat mengalami culture shock ketika kembali ke Indonesia.

Kemudian, Rezky Aditya dituntut menafkahi anak Wenny Ariani sebesar Rp 7,5 miliar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Aldi Taher Ciptakan Lagu untuk Lionel Messi

Aldi Taher melalui lagu yang dibuatnya merespons kabar Messi batal tampil dalam laga persahabatan Argentina Vs Indonesia di Jakarta.

"Why Bang Messi why? Kenapa enggak jadi ke Indonesia? Apa takut nanti diajak podcast ke Andara sama bro Raffi Ahmad? Come on bro. We waiting for you, we love you man," tulis Aldi Taher, Rabu (14/6).

Baca selengkapnya: Heboh, Aldi Taher Ciptakan Lagu untuk Lionel Messi