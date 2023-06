3 Berita Artis Terheboh: Syahnaz Selingkuh Sejak Tahun Lalu? Indyrach Diajak Nikah

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Syahnaz Sadiqah diduga selingkuh dengan Rendy Kjaernett, sejak setahun lalu.

Kabar perselingkuhan Syahnaz dan Rendy, menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang Jumat (23/6).

Sementara itu, sosok Indyrach, pemain sinetron Dunia Terbalik yang diajak menikah bule Turki melalui OmeTV.

Kemudian, selebritas TJ Ruth tampil berbeda ketika berperan dalam film Why Do You Love Me.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Syahnaz dan Rendy Diduga Selingkuh Setahun Lalu

Adik Raffi Ahmad itu diduga selingkuh dengan rekan seprofesi yakni pemain FTV, Rendy Kjaernett.

Rumor tersebut pertama kali dibeberkan oleh istri Rendy Kjaernett, Lady Nayoan melalui akun miliknya di Instagram.

Baca selengkapnya: Terungkap, Syahnaz dan Rendy Kjaernett Diduga Selingkuh Sejak...