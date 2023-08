3 Jam di Dalam Kabin Vietjet Air

jpnn.com, JAKARTA - Tepat pada 11 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Reporter JPNN.com sampai di terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta yang megah dan modern itu.

Kemudian langsung menyusuri ruang tunggu bandara Soekarno Hatta sambil mendorong koper menuju titik boarding, sesekali terdengar suara announcer mengumumkan jadwal keberangkatan memberi sensasi tersendiri. Seketika perasaan gembira menyeruak.

Tepat pukul 10.00 WIB memasuki kabin pesawat, para awak kabin yang ramah dan elok dipandang menyapa dengan senyuman manis.

Kursi penumpang berwarna abu-abu terkesan mewah dan menawan! Kemudian halus deru pesawat Vietjet Air menghadirkan pengalaman khas.

Selain itu, jarak antarkursi lebih lega dibanding pesawat lainnya yang dikenal sebagai maskapai low cost carrier.

Pesawat pun lepas landas (take off) sesuai jadwal (on time schedule) dengan mulus (soft), sekitar pukul 10.15 WIB.

Di tengah perjalanan yang memakan waktu tiga jam itu pun penumpang diberikan suguhan makanan layanan Sky Bos Bussines Vietjet Air.

Tepat waktu inilah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Vietjet Air, sebagai pendatang baru dalam industri penerbangan komersial, dengan rute Jakarta-Vietnam.