3 Tahun, IDSurvey Bersiap Menuju Top 20 Global 

jpnn.com, BATAM - IDSurvey, holding BUMN Jasa Survei yang terdiri dari PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT SUCOFINDO, dan PT Surveyor Indonesia menggelar Puncak Acara Ulang Tahun ke-3 secara serentak di Batam, Medan, Jakarta, Semarang, Palembang, Balikpapan, Surabaya, Makassar, dan Pekanbaru.

Kegiatan perayaan ulang tahun serentak ini mengedepankan konsep keberlanjutan dan kebersamaan tiga entitas, di mana seluruh Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris menyebar di sembilan kota tersebut, dengan kehadiran Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono di Kota Batam.

Kegiatan perayaan serentak ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan yang terdiri dari Sustainability CSR Peresmian Greenhouse dan Ecofarm di Gianyar Bali, IDS Battle Of Excellence adu kecerdasan antar entitas di Jakarta.

Kemudian IDS Drops of Hope donor darah dan cek kesehatan di sembilan Kantor Cabang IDSurvey, IDS Green Action di berbagai lokasi di delapan kota, IDS Fun Run di Kota Batam, dan IDSurvey Goes to Campus di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Riau.

IDSurvey sebagai holding yang berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi hijau dan mendorong praktik bisnis berkelanjutan, hadir dalam berbagai kegiatan kesadaran lingkungan mulai dari wilayah pantai, hutan, kepulauan, hingga kawasan urban.

Tiga tahun IDSurvey hadir memastikan keamanan dan kehalalan produk konsumsi masyarakat, konektivitas logistik di darat, laut, dan udara.

Arisudono menekankan pentingnya peran IDSurvey dalam industri nasional.

“BUMN Jasa Survei kini semakin mendapat perhatian lebih, karena peran penting yang kita ambil di berbagai sektorpemastian, dan semakin vital di denyut nadi perekonomian bangsa Indonesia. Kita Merah Putih, maka mari tegakkan kepercayaan diri untuk mengoptimalkan segalaupaya mendukung visi Indonesia ke depan," serunya.