31 Perusahaan Jadi Sponsor Formula E, Ini Daftar Lengkapnya

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Sebanyak 31 perusahaan nasional dan global menyatakan menjadi sponsor Formula E 2022 yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, 4 Juni 2022. Hal ini diungkap oleh panitia penyelenggara Formula E di Jakarta, Rabu (1/6).

Wakil Direktur Pelaksana Formula E Jakarta Gunung Kartiko mengatakan sponsor itu terdiri dari berbagai industri, di antaranya, bank, perusahaan kosmetika, perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, perusahaan elektronik, otomotif hingga perhotelan.

"Dukungan mereka tentu akan sangat berkontribusi atas suksesnya ajang Jakarta E-Prix," kata Gunung Kartiko di Jakarta, Rabu (1/6).

Selain sponsor itu, Gunung menambahkan terdapat sejumlah sponsor global yang dibawa pihak Formula E Operation (FEO) untuk mendukung acara Jakarta E-Prix 2022 di berbagai seri balapan.

"Terdapat juga sponsor global yang sudah ditetapkan dari pihak FEO. Sponsor global tersebut hadir di semua balapan di berbagai negara. Untuk nama-nama sponsor globalnya bisa dicek langsung di situs fiaformulae.com,” katanya.

Dari laman fiaformulae.com itu, sponsor global itu, di antaranya, dari maskapai penerbangan, merek jam tangan, perusahaan jasa ekspedisi internasional hingga produk bir yakni Heineken.

Namun, khusus untuk produk bir itu nanti di lokasi tidak menghadirkan logo atau produk, tetapi akan diganti dengan slogan when you drive, never drink atau "saat mengemudi, jangan minum".

Pada kesempatan yang sama, VP Communications Jakarta E-Prix Imam Sjafei menambahkan untuk bidang telekomunikasi, pihaknya menggandeng Indosat Ooredoo Hutchison Powered by Ericsson sebagai mitra resmi 5G.