32 Julukan Timnas Peserta Piala Dunia 2022

jpnn.com - DOHA - Piala Dunia 2022 di Qatar bakal menjadi turnamen yang tiada duanya lantaran menjanjikan banyak acara di negara teluk itu pada November hingga Desember.

Sebanyak 32 negara peserta sudah mulai berdatangan.

Para peserta merupakan tim terbaik, tersaing melalui kualifikasi.

Berikut ini julukan dari para peserta FIFA World Cup Qatar 2022, seperti dirangkum AS. (as/jpnn)

Julukan Timnas Peserta Piala Dunia 2022

Grup A

Qatar: Al-Annabi - Yang berwarna merah anggur, referensi untuk warna baju utama tim nasional

Belanda: Oranje - Merujuk kepad warna kebanggaan Timnas Belanda

Ekuador: La Tri - Referensi warna bendera nasional dan perlengkapan playing kit, yakni kuning, biru dan merah

Senegal: Lions of Teranga - Teranga berarti keramahan dalam bahasa Wolof lokal

Grup B

Inggris: Three Lions - Referensi kepada lambang Inggris

Iran: Team Melli - Terjemahan dari tim nasional dalam bahasa Persia

Wales: Red Dragons - Naga adalah simbol heraldik yang terkait dengan Wales yang bermain dengan warna merah

Amerika Serikat: Stars and Stripes - Nama yang terkait dengan bendera nasional AS

Grup C

Argentina: La Albiceleste - Biru langit dan putih, referensi untuk seragam Argentina

Arab Saudi: Green Falcons - Referensi seragam nasional dan lambang asosiasi

Meksiko: El Tri - Referensi warna bendera nasional dan perlengkapan playing kit, yakni hijau, putih, dan merah

Polandia: The Eagles - Referensi ke bendera nasional dan simbol di lambang asosiasi