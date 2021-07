jpnn.com - Amerika Serikat punya cara sendiri mengenang Perang Vietnam yang menjadi sejarah kelam bangsa itu.

Para sutradara film mengangkat tema itu menjadi kisah yang menyentuh dan mengharukan.

Beberapa film fenomenal mengenai Perang Vietnam masih terus dikenang hingga saat ini. The Deer Hunter, Apocalypse Now dan Platoon dipuji sebagai karya sinematik terbaik.

Sutradara kawakan Oliver Stone mempunyai ketertarikan terhadap tema perang Vietnam. Ia mengangkat tema 4 Juli menjadi film Born On The 4th of July.

Mengisahkan penderitaan Ron Kovic (Tom Cruise), veteran Perang Vietnam yang mengalami cacat permanen dan akhirnya terjun sebagai aktivis antiperang.

Oliver Stone mempunyai sudut pandang yang berbeda mengenai 4 Juli. Born on the Fourth of July yang disutradarainya sengaja dibuat untuk mengingatkan sisi suram sejarah bangsanya.

Stone adalah sutradara yang selalu memasukkan pandangan-pandangan politiknya atas suatu isu nasional.

Born On The 4th of July diproduksi tahun 1989, berkisah mengenai hidup Ron Kovic yang terentang panjang sejak Ron menjalani masa-masa kecil, remaja, terjun ke Perang Vietnam, hingga menjadi aktivis anti-perang.