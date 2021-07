Semifinal EURO 2020: Cuma Inggris yang Belum Pernah Begitu

jpnn.com, JAKARTA - Spanyol, Italia, Denmark dan Inggris masuk dalam lima tim yang paling subur selama EURO 2020.

Empat negara tersebut tiba di semifinal.

Hingga menuntaskan perempat final, Spanyol mencetak 12 gol, paling banyak ketimbang peserta EURO 2020.

Disusul Italia dengan sebelas gol, sama dengan Denmark.

Harry Kane = 1st player to score twice for England in a EURO knockout match