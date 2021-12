4 Tips Mengelola Keuangan Agar Wishlist Tahun Depan Tercapai

jpnn.com, JAKARTA - Sebagian orang pasti memiliki daftar harapan atau wishlist sebagai resolusi yang ingin dicapai pada tahun depan.

Punya mobil impian, ganti handphone baru, atau S2 di luar negeri mungkin menjadi wishlist.

Namun, wishlist dan resolusi bukan hal mudah untuk dicapai, apalagi dengan banyaknya kebutuhan lain yang bikin uang bulanan bocor halus.

Nah, agar harapan dan keinginan enggak cuma mimpi, simak 4 tips berikut ini:

1. Mencatat Keuangan

Agar terlepas dari bocor-bocor halus ada baiknya mencatat keuangan kamu setiap bulannya. Catatan keuangan itu makin mudah dilakukan dengan aplikasi Sribuu.

Aplikasi ini menyediakan fitur Automatic Financial Planning yang mengintegrasikan seluruh produk finansial, seperti bank dan e-wallet.

Selain itu, ada fitur yang bisa jadi penyelamat dari kebiasaan boros, yaitu fitur Financial Habit Analytics yan memberikan rekomendasi mengatur keuangan yang sudah terpersonalisasi.

2. Prinsip 50-30-20

Prinsip 50-30-20 ini dipopulerkan oleh Senator Elizabeth Warren dan putrinya, Amelia Warren Tyagi, dalam buku All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan.