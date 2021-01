jpnn.com, JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan tayangan 'I Can See Your Voice Indonesia' season lima di awal tahun 2021 ini.

Program 'mystery music game show' asal Korea Selatan ini merupakan satu-satunya di Indonesia.

Uniknya, di Indonesia program I Can See Your Voice berlatarkan musik dangdut yang juga musik kebanggaan Indonesia.

Setiap episodenya selalu menampilkan penyanyi berbakat untuk mendapat kesempatan berduet dengan superstar.

Sukses di season satu hingga empat, I Can See Your Voice Indonesia season kelima mulai tayang Senin, 25 Januari 2021 pukul 19.00 WIB di MNCTV.

Berikut 5 alasan wajib menonton 'I Can See Your Voice Indonesia' 2021:

1. Mystery music game show yang seru dan menarik

I Can See Your Voice Indonesia season 5 ini tetap mempertahankan konsep mystery music game show layaknya season terdahulu.