Rita Sugiarto dan Alwiansyah Mengalami Kesulitan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut senior, Rita Sugiarto bakal jadi bintang tamu acara I Can See Your Voice Indonesia episode terbaru.

Rita Sugiarto akan bertindak sebagai superstar yang bertugas menebak kualitas suara mystery singer.

Tidak sendiri, Rita ditemani oleh bocah viral Alwiansyah di atas panggung.

Bunda Rita dan Alwi cukup kesulitan dalam menebak kontestan yang mempunyai good atau bad voice.

Oleh sebab itu, mereka akan dibantu 7 detective celebrity yang bisa memberikan masukan atau justru membuat pusing.

Para detective yaitu Okky Lukman, Ivan Gunawan, Wendi Cagur, Vega Darwanti, Lee Jeong Hoon, Wendy Cagur, Selfi Nafilah, dan Wahid KDI.

Sementara Raffi Ahmad dan Indra Herlambang menjadi host yang selalu menemani pemirsa.

Nama-nama para mystery singer selalu berbeda dan berdandan unik di setiap episode I Can See Your Voice Indonesia.