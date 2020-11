5 Cara Aman Mengendarai Mobil saat Melewati Genangan Air

jpnn.com, JAKARTA - Sebagian besar wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim penghujan.

Oleh karena itu, pengemudi disarankan harus ekstra waspada terutama saat melewati genangan air.

Head of After Sales and CS Operation Group PT MMKSI Boediarto menjelaskan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan pengemudi mobil ketika menghadapi genangan air di jalan raya agar tetap aman saat melintas.

"Pengemudi mobil perlu memperhatikan beberapa cara untuk melewati genangan air di jalan," kata Boediarto dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11).

1. Perhatikan mobil lain

Memperhatikan mobil lain yang menerobos banjir lebih dahulu penting dilakukan, agar pengendara dapat tahu seberapa dalam genangan air di jalan yang ingin dilewati.

Biarkan pengendara lain lewat dan lihat jenis mobilnya serta pelajari kontur jalan dari mobil yang jalan terlebih dulu.

Kalau mobil tersebut berhasil melintasi banjir dan mobil yang dikendarai itu sama, maka pengendara bisa mengikuti cara mobil tersebut.