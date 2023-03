5 Khasiat Suplemen Vitamin C, Bikin Penyakit Ini Tidak Berkutik

jpnn.com, JAKARTA - AHLI kesehatan menganjurkan agar kita mengonsumsi berbagai vitamin untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.

Ada beberapa vitamin yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh Anda.

Mulai dari vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B, hingga vitamin K.

Vitamin C ditemukan dalam beberapa buah dan sayuran, tetapi juga bisa diakses sebagai suplemen.

Suplemen vitamin C, menurut penelitian, termasuk vitamin C dalam bentuk asam askorbat, yang memiliki kelarutan yang mirip dengan vitamin C yang ditemukan secara alami dalam makanan.

Wanita harus mendapatkan 75 miligram (mg) vitamin C setiap hari, sedangkan pria harus mendapatkan 90 miligram (mg) setiap hari.

Berikut beberapa manfaat suplemen vitamin C, seperti dikutip laman Pulse.ng.

1. Mengurangi resiko penyakit jantung

Berbagai faktor risiko, seperti usia, merokok, makanan, dan riwayat keluarga, berkontribusi terhadap penyakit jantung.