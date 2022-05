5 Manfaat Ajaib Minyak Kelapa, Nomor 1 Bikin Wanita Senang

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK kelapa adalah minyak yang diekstrak dari kelapa tua.

Minyak kelapa memiliki beberapa manfaat, baik untuk kecantikan dan kesehatan.

Minyak kelapa biasanya digunakan sebagai minyak sehat untuk memasak berbagai hidangan gurih.

Selain itu, minyak kelapa juga merupakan salah bahan tambahan dalam berbagai produk kecantikan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Eatthis.

1.Membantu menurunkan berat badan

Sebuah meta-analisis dari 13 studi yang diterbitkan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics menemukan bahwa trigliserida rantai menengah (MCT) bisa membantu Anda menurunkan berat badan ketika mereka menggantikan trigliserida rantai panjang (seperti yang berasal dari kedelai dan minyak canola) di Anda.

Diet dan Journal of Nutritional Science and Vitaminology menunjukkan bahwa MCT dalam minyak kelapa bisa meningkatkan termogenesis yang diinduksi diet pada manusia sebanyak 6 persen.